Tabossi: Avanzan para dar respuestas habitacionales a los vecinos

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo un encuentro de trabajo con la intendenta de Tabossi, Elsa Miraglio, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.Durante la reunión se abordaron diferentes líneas de asistencia técnica y financiera dirigida a los gobiernos locales, así como la necesidad de avanzar en la regularización dominial de barrios de la localidad.

Tras el encuentro, Schönhals remarcó que “es fundamental sostener una agenda compartida con los municipios, que nos permita acelerar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades. La articulación entre provincia y municipios es la clave para llevar adelante obras y programas con impacto real”.

En tanto, la intendenta Miraglio valoró el acompañamiento provincial y señaló que “Tabossi tiene una demanda habitacional creciente, por lo que contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar significa la posibilidad de gestionar respuestas concretas para las familias que esperan acceder a una vivienda”.