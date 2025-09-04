Frigerio reunió a su gabinete ampliado y repasó temas prioritarios

El gobernador mantuvo un encuentro con su equipo de trabajo y legisladores para evaluar los avances de su gestión. Los participantes destacaron la transparencia, la digitalización y el orden como claves para seguir impulsando la transformación de la provincia y atender las necesidades de los ciudadanEl espacio generado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, incluyó a la vicegobernadora y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores, Alicia Aluani, y al titular de la Honorable Cámara de Diputados, Gustavo Hein, junto a ministros, secretarios y funcionarios de distintas áreas de gobierno.

Al final de la labor conjunta, el diputado nacional Atilio Benedetti la resumió, manifestando: “El gobernador centró objetivos: transparencia, funcionamiento acorde a los tiempos, digitalización, orden. La verdad es que uno se entusiasma porque hay una voluntad de cambio en un gobierno provincial con muchas dificultades, con restricciones económicas, pero también con este propósito de adaptarse a los tiempos y de poder hacer una gestión eficiente, y yo diría eficaz, para resolver los problemas de la gente”

En coincidencia con la visión de Rogelio Frigerio, el legislador agregó: “Toda la burocracia del Estado realmente tiene que servir para resolver rápidamente los problemas de los ciudadanos entrerrianos y creo que nos obliga a todos a mirar en ese sentido. Así que me parece una buena oportunidad para transmitir esa idea. Es hora de apretar el acelerador”.

Asimismo, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó que la reunión posibilitó no solo “abordar distintos temas que son prioritarios para la gestión sino, sobre todo, generar un compromiso en una misma orientación de transformación de la provincia”

“Hoy, más que nunca, estamos reafirmando el rumbo que ha tomado Entre Ríos. Así, siempre son muy positivas estas reuniones, creo que la aprovechamos para mejorar lo que venimos haciendo todos los días y para generar un vínculo mayor con los distintos sectores del gobierno”, añadió, finalmente.os.