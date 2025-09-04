Se realizaron audiencias públicas para cubrir cargos en la Justicia

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos llevó adelante las audiencias públicas, tal como lo prevé la Constitución Provincial y el Reglamento de la Cámara de Senadores. Se trata de cuatro postulantes a ocupar cargos en Juzgados del Trabajo de Paraná, Concordia y ColónLa Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó audiencias públicas para cubrir cargos en Juzgados del Trabajo de Paraná, Concordia y Colón

Redacción | 03/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos llevó adelante este miércoles las audiencias públicas, cumpliendo con lo establecido por la Constitución Provincial y el Reglamento de la Cámara de Senadores, para evaluar a cuatro postulantes que aspiran a ocupar cargos en los Juzgados del Trabajo de Paraná, Concordia y Colón.

El presidente de la comisión, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), junto a los senadores miembros, condujo las audiencias. Participaron además: Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos) y Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos).

Desarrollo de las audiencias

Las audiencias se iniciaron a las 9:30 en el recinto de la Cámara de Senadores, con el objetivo de evaluar las aptitudes de cada candidato, incluyendo: motivación para el cargo, criterios sobre temas relevantes de la materia, planes de trabajo, medidas para una función eficiente, valores éticos, vocación democrática y situación patrimonial y fiscal, conforme al Artículo 19 inciso d) del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Al inicio se realizó la lectura del pedido de acuerdo constitucional, junto con los datos filiatorios y antecedentes curriculares de los aspirantes.

Postulantes

Roberto Elvio Masara, candidato a Juez de Trabajo N°4 de Concordia.

Ricardo Agustín Larocca, postulante a Juez de Trabajo N°2 de Concordia.

Nanci Adriana Bautista, candidata a Jueza de Trabajo N°2 de Paraná.

Sebastián Manuel Gianello, propuesto para Juez de Trabajo N°1 de Colón.

Durante las audiencias también estuvieron presentes autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER).

Tras la finalización de las exposiciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos deberá elaborar un dictamen fundado, recomendando la aprobación o el rechazo del acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.

Se recuerda que los datos filiatorios y antecedentes curriculares de los candidatos, así como las grabaciones de las audiencias públicas, están disponibles en la página oficial del Senado de Entre Ríos: www.senadoer.gob.ar..