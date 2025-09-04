El Gobierno y la Asociación Bancaria firmaron un acta acuerdo para actualizar haberes de jubilados y pensionados

Este miércoles, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y autoridades nacionales de la Asociación Bancaria, suscribieron un acta acuerdo que garantiza la actualización de los haberes jubilatorios del sector bancario pasivo.

El compromiso establece que, con los haberes correspondientes al mes de agosto, se incorporará la actualización a la escala de junio 2025 y, además, se abonará la primera cuota de los pagos retroactivos pendientes a junio, en cumplimiento de la Resolución Nº 4817/2025 CJPER.

En ese sentido, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso afirmó que «el acuerdo refleja la voluntad de diálogo entre el Gobierno provincial, la Caja de Jubilaciones y la representación gremial, reafirmando el compromiso con los jubilados y pensionados y con la solidez y sostenibilidad del sistema previsional de Entre Ríos».

Por su parte, el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, destacó que «estamos avanzando en la búsqueda de una mayor equidad entre activos y pasivos, cuidando los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, consolidando un sistema previsional fuerte y sustentable para todos los entrerrianos. Todo ello en el marco de las acciones que se encuentra llevando la Caja de Previsión Social provincial, con el objetivo de encontrar la armonía entre la actualización entre el salario del sector activo con el sector pasivo, comprometiéndose el organismo previsional a proceder al traslado de los incrementos del sector dentro de los sesenta días, tomando como base el mes en el cual se produjo dicho incremento, conforme la normativa vigente», agregó Bagnat.

En tanto, el secretario de Acción Gremial de la Asociación Bancaria de la Nación, Gustavo Díaz destacó: «Para nosotros este acuerdo es sumamente importante y satisfactorio para todas las partes. Uno es conocedor de las posibilidades que hay y de la situación que se encontraba en la Caja de Jubilaciones. Estamos solucionando cuestiones fundamentales y en ese sentido la recepción del ministro de Gobierno y del presidente de la Caja fue muy buena».

Finalmente, el secretario general de la Asociación Bancaria Paraná, Juan Carlos Navarro manifestó: «Hemos llegado a un entendimiento. Debemos ser conscientes que no son las mejores épocas y desde el sector de los jubilados bancarios hemos tenido una paciencia importante para permitirle a la Caja hacer los movimientos necesarios durante este año para poder acomodar una serie de situaciones que hoy posibiliten este acuerdo.