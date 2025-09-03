Sep 03

El Gobierno dio marcha atrás con los cambios en Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos

 

Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno dio marcha atrás con los cambios en Vialidad Nacional, el INTA y en su intento por limitar el derecho a huelga, informó TN. Las modificaciones habían sido puestas en marcha por cinco decretos delegados y frenadas posteriormente por las cámaras de Diputados y el Senado a fines de agosto.

 

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos“, indica los DNU 627 y 628, publicados este miércoles en el Boletín Oficial.

 

Los cinco decretos delegados implicaban cambios en el régimen laboral de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga; la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos; la disolución de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y una serie de modificaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.

 

La restitución de las normativas se da con el fin “de no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”, justificó el Gobierno. (Análisis Digital)

