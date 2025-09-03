Humming Airways inauguró la ruta Paraná–Aeroparque

El Gobierno de Entre Ríos y Humming Airways presentaron oficialmente la nueva ruta aérea que unirá Paraná con Aeroparque, reforzando la conexión de la provincia con uno de los principales centros urbanos del país.

El lanzamiento se llevó a cabo este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con la participación del secretario de Modernización, Emanuel Gainza; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el secretario de Turismo, Jorge Satto; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; la presidenta del CGE, Alicia Fregonese; el CEO de Humming Airways, Francisco Simón Errecart; y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

La nueva frecuencia contará con dos vuelos semanales, los martes por la mañana y los jueves por la tarde, con una duración de 45 minutos por tramo, ofreciendo ventajas tanto para el sector empresarial como para el turismo y las conexiones estratégicas.

Declaraciones oficiales

El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, afirmó: “Con esta nueva ruta seguimos avanzando en la conectividad de la provincia. Es un paso que nos integra mejor al país y genera más oportunidades para los entrerrianos”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, subrayó: “La frecuencia con Aeroparque es una herramienta concreta para el desarrollo económico. Permite traslados más ágiles y fortalece el vínculo con Buenos Aires en materia de inversiones y producción”.

En tanto, el CEO de Humming Airways, Francisco Simón Errecart, destacó: “Queremos ofrecer una alternativa diferencial que combine rapidez, comodidad y servicios de calidad. Con fast pass, sala VIP y Wi-Fi a bordo buscamos brindar una experiencia ágil y segura, acercando distancias y generando oportunidades para Entre Ríos”.

Finalmente, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, remarcó: “Cada nueva conexión aérea es una puerta que se abre para Entre Ríos. Ganamos tiempo, competitividad y más posibilidades para que la provincia crezca y se desarrolle”.

Beneficios de la nueva ruta

Dos frecuencias semanales: martes por la mañana y jueves por la tarde.

Duración de 45 minutos por tramo, optimizando tiempos frente al transporte terrestre.

Servicio diferencial: fast pass, embarque ágil, sala VIP, Wi-Fi a bordo y flexibilidad en reservas.

Paquetes corporativos con tarifas congeladas, cambios flexibles y beneficios exclusivos para empresas.

Con esta iniciativa, Entre Ríos da un paso más hacia la modernización de su infraestructura de transporte, integrándose de manera más directa con los principales centros urbanos y económicos del país, y potenciando el turismo, las inversiones y las oportunidades para los entrerrianos.