El hospital de Lucas González celebró su 95° aniversario

El sábado 30 de agosto se llevó a cabo el festejo central por el 95° aniversario del hospital Santa Rosa de Lucas González, departamento Nogoyá. Esta institución sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, es un pilar fundamental para la atención de los vecinos de dicha ciudad como también de zonas aledañEl nosocomio, ubicado a 136 kilómetros de la capital provincial, cumple un rol fundamental para la comunidad en tanto espacio de cuidado, bajo la misión de garantizar el derecho a la salud como un bien público y universal, brindando atención integral y de calidad. Cabe señalar además que allí, en el mismo predio, funciona el Hogar de Ancianos.

En el marco de los festejos por su aniversario, el personal del establecimiento junto a la comunidad y autoridades celebraron el vasto recorrido del hospital, el cual sostiene una mirada hacia el futuro con énfasis en mayor equidad y acceso para todos.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, acompañó la celebración el director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de CAPS, Santiago Romero Ayala, quien en la oportunidad señaló: “Es una gran alegría poder acompañar al personal del hospital y a la comunidad de Lucas González en este aniversario. Queremos que el establecimiento siga creciendo en capacidad resolutiva, estamos dando pasos concretos con ese objetivo y no lo podríamos hacer sin el acompañamiento y compromiso de todo este equipo de trabajo”.

En el acto también estuvieron presentes el senador provincial Rafael Cavagna y el intendente Luis Alberto Fleischer.

Incorporación de un autoanalizador al Servicio de Laboratorio

A fin de mejorar la calidad de atención y de las prestaciones, el establecimiento sanitario incorporó -mediante la orden de compra N° 43/25 y licitación privada N° 17/25- un autoanalizador clínico para el servicio de Laboratorio. Se trata de un equipo financiado con fondos del programa Redes, cuya inversión fue de 33.520.086,60 pesos.

En torno a esta nueva adquisición, la directora del establecimiento, Diana Barroso agradeció a la cartera sanitaria las gestiones realizadas y sostuvo: “Esta aparatología de última tecnología significa un impacto trascendental, ya que contaremos por primera vez con un autoanalizador propio en el hospital. Asimismo, nos permitirá brindar nuevas prestaciones, anexándolas a futuro a la Historia Clínica Digital, y avanzar en una red de laboratorio con los centros de salud del departamento”.as.