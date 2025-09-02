AFMER expresa preocupación por Restricciones a la Libertad de Prensa

La Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER) manifiesto «su profunda preocupación ante el intento de imponer restricciones legales y silenciamiento oficial», en referencia a la medida que prohibió publicar audios de Karina Milei.

La entidad dio a conocer un documento en el que consideró que así se afecta «directamente a la libertad de prensa y de expresión.Consideramos que estos derechos constitucionales son inalienables y fundamentales para el ejercicio de nuestra labor informativa y para garantizar el acceso a la verdad de nuestros oyentes», indicaron desde Afmer.

«La libertad de prensa es un pilar esencial de la democracia y su defensa es responsabilidad de todos.

Derechos en Riesgo:

Acceso a la información- Libertad de expresión-

Derecho a publicar: Defendemos los derechos consagrados en la Constitución Nacional y Provincial.

Cuestionamos las motivaciones detrás de este intento de restricción. Nos comprometemos a seguir informando y defendiendo la libertad de prensa en nuestra provincia.

Llamado a la Acción: Instamos a las autoridades a respetar y proteger la libertad de prensa. Convocamos a la sociedad a unirse en defensa de este derecho fundamental.

AFMER: Comprometidos con la Verdad y la Democracia.

Eduardo Dario Basso, Secretario – Sergio Gallegos, Tesorero