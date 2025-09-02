Salutaciones desde Coopar por el «Día del Periodista Agropecuario»

Cada 1 de septiembre se celebra el Día del Periodista agropecuario en conmemoracion a la aparición, en 1802, del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, fundado por Juan Hipólito Vieytes.

Ese semanario fue mucho más que un medio impreso: fue un puente entre la ciencia, la práctica productiva y la vida cotidiana de los habitantes del Río de la Plata.

Allí nació, de algún modo, la figura del periodista agropecuario, alguien capaz de acercar la información técnica a los productores y a la sociedad en general.

Más de dos siglos después, esa tarea sigue vigente. En un contexto de desafíos climáticos, tecnológicos y de mercado, el periodismo agropecuario continúa siendo esencial para informar, interpretar y dar voz al campo argentino.

Desde COOPAR -Cooperativa Aranguren , se expresó: «Queremos reconocer y agradecer a quienes dedican su labor a comunicar la vida del campo.

Nuestro saludo y reconocimiento a todos los periodistas agropecuarios, en especial a quienes acompañan la vida productiva de nuestra región»