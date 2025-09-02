Comisiones, audiencias públicas y convocatoria a sesión

Esta semana se desarrollarán dos reuniones de comisiones conjuntas, para abordar los proyectos de ley de creación del Régimen de Mecenazgo del Deporte, y el de Régimen de Consorcios Camineros. Por otro lado se llevarán adelante cuatro audiencias públicas para cargos de jueces de trabajo. Asimismo el Senado entrerriano está convocado a una nueva sesión en el marco del 146º período legislativo, en los llamados del martes a las 19 horas, miércoles a las 13 y jueves a las 11Para este martes a las 11 se programó una reunión conjunta de las comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, para continuar con el abordaje al proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte. En tanto para el miércoles a las 8,30 hs., también en la sala de Comisiones ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, se reunirán los senadores que integran tres comisiones, de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, de Obras Públicas, y de Legislación General, para dar comienzo al análisis de varios expedientes que tienen como tema la creación del Régimen de Consorcios Camineros.

Audiencias públicas

En cumplimiento del art. 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, relacionado a prestar el acuerdo senatorial a la propuesta de nombramientos por parte del Poder Ejecutivo, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos llevará adelante estas instancias el día miércoles 3 de septiembre en el recinto de la Cámara de Senadores para cuatro candidatos a ocupar cargos en la Justicia.

Para las 9,30 horas se programó la audiencia pública para el cargo de Juez de Trabajo N° 4 de la ciudad de Concordia, para el postulante Roberto Elvio Masara, en tanto a las 10 para Juez de Trabajo N° 2 de la ciudad de Concordia, para Ricardo Agustín Larocca. A la hora 10,30 será el turno para el cargo de Jueza de Trabajo de la ciudad de Paraná a Nanci Adriana Bautista, en tanto a las 11 se pautó la audiencia para Juez de Trabajo de la Ciudad de Colón, a Sebastián Manuel Gianello..