Lanzan la convocatoria del 4º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La recepción de obras comenzó este lunes y continuará hasta el 29 del corriente mes. El anuncio de los seleccionados se realizará el 24 de octubre. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y TrabaPodrán participar fotógrafos mayores de 18 años, nativos, oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de dos años en la Provincia, a la fecha del llamado a concurso.

Las fotografías deberán participar en las siguientes secciones:

– Monocromas (Blanco y Negro): Obras en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.

– Policromas (Color): Fotografías que contengan múltiples colores o sean modificadas por un virado parcial o añadido de color.

Las bases se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1d6StLcaGyCvyGCEF0oRtSfpjbt7WD3_t/view?usp=sharing.

Se comparte también un instructivo con información aclaratoria:

https://drive.google.com/file/d/1sL9DK3DfHOK7HSHFt1_QF2YU54t9fe5v/view.

Se otorgarán los siguientes premios adquisición:

Sección Blanco y Negro

– Primer Premio: $700.000

– Segundo Premio: $600.000

– Tercer Premio: $500.000

Sección Color

– Primer Premio: $700.000

– Segundo Premio: $600.000

– Tercer Premio: $500.000

Calendario

Recepción de obras: 1 de septiembre al 29 de septiembre.

Apertura de sobres: 9 de octubre.

Actuación del Jurado: del 10 al 20 de octubre.

Anuncio de obras seleccionadas: 24 de octubre.

Inauguración y entrega de premios: 6 de diciembre.jo.