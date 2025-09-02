Nuevas intervenciones edilicias beneficiarán a 1.800 estudiantes de siete departamentos

Durante agosto se realizaron ocho aperturas de sobres para ejecutar trabajos de infraestructura en establecimientos educativos de siete departamentos. Las obras demandarán una inversión superior a los 240 millones de pesos y forman parte de la planificación para mejorar las condiciones edilicias del sistema educativo provincial

Con el objetivo de garantizar espacios adecuados, seguros y funcionales para enseñar y aprender, el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, llevó adelante en agosto la apertura de sobres para la ejecución de obras en ocho escuelas de distintos puntos de la provincia. La inversión provincial destinada a estas obras supera los 240 millones de pesos y se enmarca en una planificación sostenida de obras que se viene ejecutando desde abril, con fuerte alcance en el territorio.

Los trabajos, que beneficiarán a 1.836 estudiantes, comprenden tareas de impermeabilización para resolver problemas de filtración, así como reparación de cubiertas, muros, pisos, revoques, contrapisos, aberturas e instalaciones eléctricas, sanitarias y pluviales. El foco está puesto en aulas, sistemas eléctricos y grupos sanitarios, a fin de mejorar las condiciones edilicias donde se desarrolla la vida escolar.

“El trabajo sostenido que venimos haciendo nos permitió concretar en agosto ocho nuevas aperturas de sobres, que se suman a un total de 50 en lo que va del año. A la fecha, 19 de estas obras ya están en marcha y seguimos avanzando con nuevas intervenciones. Nuestro norte es transformar la realidad de muchas escuelas que hoy atraviesan situaciones edilicias críticas”, destacó el ministro de Planemiento, infraestructura y Servicios, Darío Schneider.

Además, el funcionario subrayó que “nuestro compromiso se traduce en respuestas concretas que impactan en la calidad de la vida escolar de miles de entrerrianos. Apostamos al desarrollo del territorio mediante una gestión responsable de los recursos públicos, priorizando siempre el derecho a la educación para que los gurises aprendan en entornos adecuados y con obras que lleguen a cada rincón de la provincia”.

Las escuelas que serán intervenidas se encuentran en los departamentos de Diamante, Uruguay, Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Nogoyá y Feliciano.

Establecimientos que serán intervenidos:

Diamante: Escuela Nº 3 Álvarez de Arenales.

Concordia: Escuela Primaria Nº 71 Independencia.

Feliciano: Escuela Nº 11 Miguel Estanislao Soler / Escuela Secundaria Nº 5 Juana Azurduy.

Gualeguaychú: Escuela Nº 114 Justo José de Urquiza.

Nogoyá: Escuela Nº 88 Gobernador Carlos Raúl Contín / Escuela Secundaria Nº 12 Modesta Simona Cepeda.

Paraná: Escuela Nº 71 Pedro Goyena.

Paraná: Escuela Nº 176 Guillermo Saraví / Escuela Secundaria Nº 72 Bicentenario.

Uruguay: Escuela Nº 116 Cabo Carlos Misael Pereyra.