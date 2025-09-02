JORNADA GANADERA EN HASENKAMP 

La Sociedad Rural de Hasenkamp organizará una Jornada Ganadera el próximo 4 de
septiembre. El evento contará con la participación de expertos y profesionales del
sector agropecuario, quienes abordarán temas de gran relevancia para los
productores ganaderos.
Programa de la Jornada:
13:00 – Acreditación
13:30 – Bienvenida y palabras de las autoridades
14:00 – “Principales plantas tóxicas para la ganadería y su manejo”, a cargo de la Ing.
Agr. Ana Paula Ronconi, docente e investigadora de la cátedra Producción
Agrosilvopastoril-FCA UNER.
14:50 – “Aspectos claves para lograr planteos de cría rentables”, presentado por el Ing.
Agr. M. Sci. Sebastian L. Riffel, egresado de la FCA-UNER.
15:45 – Coffee break con servicio de catering, sorteos y premios.
16:20 – “Cómo utilizar la genética en rodeos de cría”, a cargo del Ing. Prod.
Agropecuaria Carlos Pepe Pestalardo, asesor genético.
17:10 – “Garrapata en Entre Ríos, hasta dónde podría llegar y su impacto”, con la
participación del Med. Vet. Julio Reggi, de la empresa Vetanco.
18:00 – Cierre de la jornada.
La Jornada Ganadera contará con el auspicio de diversas empresas y organizaciones
del sector, entre ellas MDPB, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER,
Sociedad Rural de Hasenkamp, Nutrilari, Velonco, Agrofe, La Ganadera®, Veterinaria
Hernández, Biscayart Semillas, Santa Sylvina, Yuquerí, Etchevenere, Genpro, Charles y
Cabana Malaika.
Para más información y consultas, comunicarse con la Sociedad Rural de Hasenkamp.
srhasenkamp@hotmail.es Acceso Ruta Prov. N°32
(0343) 15-5343325