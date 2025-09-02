JORNADA GANADERA EN HASENKAMP 

La Sociedad Rural de Hasenkamp organizará una Jornada Ganadera el próximo 4 de

septiembre. El evento contará con la participación de expertos y profesionales del

sector agropecuario, quienes abordarán temas de gran relevancia para los

productores ganaderos.

Programa de la Jornada:

13:00 – Acreditación

13:30 – Bienvenida y palabras de las autoridades

14:00 – “Principales plantas tóxicas para la ganadería y su manejo”, a cargo de la Ing.

Agr. Ana Paula Ronconi, docente e investigadora de la cátedra Producción

Agrosilvopastoril-FCA UNER.

14:50 – “Aspectos claves para lograr planteos de cría rentables”, presentado por el Ing.

Agr. M. Sci. Sebastian L. Riffel, egresado de la FCA-UNER.

15:45 – Coffee break con servicio de catering, sorteos y premios.

16:20 – “Cómo utilizar la genética en rodeos de cría”, a cargo del Ing. Prod.

Agropecuaria Carlos Pepe Pestalardo, asesor genético.

17:10 – “Garrapata en Entre Ríos, hasta dónde podría llegar y su impacto”, con la

participación del Med. Vet. Julio Reggi, de la empresa Vetanco.

18:00 – Cierre de la jornada.

La Jornada Ganadera contará con el auspicio de diversas empresas y organizaciones

del sector, entre ellas MDPB, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER,

Sociedad Rural de Hasenkamp, Nutrilari, Velonco, Agrofe, La Ganadera®, Veterinaria

Hernández, Biscayart Semillas, Santa Sylvina, Yuquerí, Etchevenere, Genpro, Charles y

Cabana Malaika.

Para más información y consultas, comunicarse con la Sociedad Rural de Hasenkamp.

srhasenkamp@hotmail.es Acceso Ruta Prov. N°32

(0343) 15-5343325