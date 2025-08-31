Se abrieron las finales de los Juegos Entrerrianos con un mensaje de integración y valores deportivos

El Estadio Ciudad de Concordia fue escenario del acto inaugural de las finales de los Juegos Deportivos Entrerrianos, competencia que este año eligió a la capital del citrus como sede de atletismo, hockey sobre césped y vóley playa. Los encuentros se desarrollan en la pista del polideportivo, el Club Salto Grande y la zona verde de la costanera, respectivamente.

El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, acercó el saludo del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, de quien depende la Secretaría de Deportes. En su mensaje felicitó a los jóvenes participantes y les remarcó la importancia de «disfrutar, entrenar, escuchar a sus entrenadores, estudiar y apasionarse por aprender, porque eso es lo que motiva a superarse día a día».

«Estos Juegos son una oportunidad de formación y de crecimiento colectivo, donde el resultado deportivo es importante, pero más aun lo que cada uno se lleva en experiencias y en valores para su vida», incidió el titular de la cartera de Deportes.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué dio la bienvenida a las delegaciones y agradeció la organización conjunta con el gobierno provincial. «Estamos muy comprometidos con el deporte como herramienta para el desarrollo humano. El deporte estimula valores como el sacrificio, la solidaridad, el trabajo y el mérito, que son los que nos permiten salir adelante», expresó, destacando la importancia de que cada representante lleve con orgullo el nombre de su ciudad.

En tanto, la subsecretaria de Deportes de la municipalidad, Ivana Pérez, valoró el esfuerzo de cada equipo de trabajo para concretar esta instancia provincial. «El deporte nos une, nos une la amistad y nos une la felicidad de compartir estos momentos. Queremos que disfruten de cada experiencia, de la competencia y de la estadía en nuestra ciudad», señaló.