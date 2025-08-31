Entrenarán a operarios para la aplicación de fitosanitarios con drones

Un curso que combina la modalidad virtual y presencial permitirá obtener el carnet habilitante para el uso de drones en tareas de aplicación aérea, cumpliendo con la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas.

Anunciaron un nuevo curso de capacitación para operarios en la aplicación de fitosanitarios con drones. La iniciativa, que se llevará a cabo en el marco de la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) N° 11.178, está organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La capacitación se divide en dos partes. La primera será un módulo virtual que comenzará el 3 de septiembre. Posteriormente, los participantes deberán asistir a un módulo presencial que se realizará el 12 de septiembre en el Centro de Convenciones de Villaguay. Es crucial para los interesados saber que la participación en ambas etapas es obligatoria para poder obtener el carnet que los habilitará como operarios aplicadores aéreos.

La realización de este curso es el resultado de un esfuerzo conjunto con diversas instituciones y empresas del sector, como Geosistemas, D&E; Bianchini, la Federación del Citrus, la Cámara Exportadora del Citrus del NEA, la Fundación Proarroz, Casafe y Campo Limpio. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/182/operariosfitosanitariosdrones. (Informe Litoral)