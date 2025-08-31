Elecciones en Corrientes: Siete fórmulas disputan la gobernación este domingo y se renuevan legisladores y autoridades municipales

Hoy domingo 31 de agosto, más de 950 mil correntinos acudirán a las urnas para renovar sus autoridades provinciales y municipales. Se elegirá gobernador, vicegobernador, senadores, diputados provinciales e intendentes en distintos municipios.



En estos comicios 2025 se votarán el próximo gobernador y vice, cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, quince diputados titulares y ocho suplentes.



Además, en varias localidades, entre ellas la capital provincial, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Mercedes, San Carlos, Virasoro, Colonia Liebig e Ituzaingó, los ciudadanos también deberán votar por intendente, viceintendente y concejales.



Corrientes resolvió realizar sus elecciones en una fecha separada de las nacionales previstas para el 26 de octubre, con el objetivo de simplificar la organización y evitar confusión entre los votantes.



Modalidad de votación

Se utilizará la boleta partidaria o “lista sábana”. Los electores podrán optar por la boleta completa de un partido o combinar tramos de distintas fuerzas. Los sufragios en blanco y nulos serán contabilizados conforme a la normativa provincial.



La fórmula que supere el 45% de los votos válidos, o alcance el 40% con una diferencia superior al 10% sobre el segundo, resultará electa en primera vuelta. De lo contrario, se convocará a balotaje el 21 de septiembre.



Consulta del padrón

La Junta Electoral provincial habilitó un padrón en línea que permite a cada ciudadano conocer la escuela, mesa y número de orden. De esta forma, solo es necesario ingresar el DNI y el género, de acuerdo con lo que figura en el documento, lo que agilizará la jornada electoral.



Candidatos a gobernador

Siete fórmulas buscan suceder al actual mandatario Gustavo Valdés:



-Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard



-La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten



-Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza



-Partido Ahora: Carlos “Teke” Romero – Ana “Coty” Casaro Quiñones



-Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Colombi – Martín Barrionuevo



-Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago



-Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano



Más allá de la definición de la gobernación, el resultado impactará en la correlación de fuerzas dentro del Poder Legislativo y en la administración de las comunas, con efectos sobre políticas clave como salud, educación, infraestructura y seguridad.



Doble cita electoral

De este modo, la vecina provincia protagonizará una doble instancia de votación con pocas semanas de diferencia: primero este domingo 31 de agosto para cargos provinciales y locales, y más tarde el 26 de octubre para renovar bancas en el Congreso nacional.



La participación ciudadana será determinante en la construcción de la representación política para los próximos cuatro años. (Informe de Evelyn Graf Misiones On Line)