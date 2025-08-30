Efemérides: Se inaugura el “Museo Provincial de Bellas Artes” en Entre Ríos el 30 de Agosto de 1926

El 30 de Agosto de 1926, durante la Gobernación de Entre Ríos de Don Ramón Mihura, se inauguró el “Museo Provincial de Bellas Artes”.

La iniciativa de constituir el Museo correspondió a Don Pedro E. Martínez, nacido en Concepción del Uruguay. “Él fue su organizador y su primer Director”. La nueva institución se instaló provisionalmente en el local de la Escuela del Centenario.

Posteriormente, compartió salas en el Museo Histórico y otros domicilios (Casa de la familia Vera y la Escuela de Artes Visuales).

En 1970 se adquirió la casona del Doctor Don Manuel Tezanos Pintos, “construida en el año 1900”, de la que sólo se conserva su fachada, “impecable ejemplo del academicismo italiano; modificada interiormente para cumplir su función museológica”. El traslado se efectuó recién en el año 1981.

En el patrimonio de éste Museo (integrado por pinturas, esculturas, grabados, dibujos y cerámicas) se destacan: las obras del Señor Don Cesáreo Bernaldo de Quirós (1879-1968), “a quién dedica una sala”.

Además, de los trabajos de los Señores Don Torcuato Tasso (1855-1935), Don Emilio Caraffa (1862-1939), Don Cupertino del Campo (1873-1967), Don Carlos Ripamonte (1874-1968), Don Israel Hoffmann (1876-1971), Don Guillermo Butler (1880-1961), Don Américo Panozzi (1887-1971), Don Benito Quinquela Martín (1890-1977), Don Luis Perlotti (1890-1869), Don Manuel M. Marchesse (1892-), Don Alfredo Gramajo Gutiérrez (1893-1961), Don Ángel Guido (1896-1960) Don Lino Enea Spilimbergo (1896-1964), Don Enrique Policastro (1898-1971), Don Raúl Soldi (1905-1994), Don Mario Gargatagli (1908-), Don Francisco Marini (1909-), Don Marino Pérsico (1910-1976), Don Carlos Migliavacca (1915-2004) y la obra adquisición de los ganadores del Salón Anual de Artistas Entrerriano.

De Archivo de Entre Ríos. -Publicado por el Dr. Damián Reggiardo Castro en su red social Facebook