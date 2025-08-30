El Gobierno puso en marcha la Mesa de Comercio Interior

En el centro cultural La Vieja Usina el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que “desde el gobierno reafirmamos nuestro compromiso de diseñar cambios impositivos que faciliten la tarea del comerciante, como así también de escuchar sus problemas y propuestas”.

Sumó que “nuestra misión es simplificar las cosas, tanto en lo fiscal como en lo administrativo y operativo, para que el empresario pueda poner el foco en la operatividad y no en trámites burocráticos”.

En ese marco, el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti, subrayó que “esta primera mesa de intercambio surge de la necesidad de generar un ámbito de confianza para emprender tareas en conjunto”. Especificó que cada localidad tiene sus particularidades, por lo cual la tarea es trabajar también a nivel municipal.

En tanto, el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, señaló que “en este año la empresa cumple 25 años y queremos recuperar su esencia. Por ello, es muy importante este ida y vuelta entre el sector comercial y las áreas de comercio e industria; ya que quedan muchas cosas para desarrollar comenzando por lo relativo a comercio electrónico”.