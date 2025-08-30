Comuna Curtiembre y el festejo por el Día del Niño

Felizmente el 28 de agosto llevamos a cabo la tan ansiada fiesta del Día de niño que se venía reprogramando por razones climáticas.

Tuvimos una tarde llena de color, alegria, juegos y mucha diversión.

Contamos con la presencia de numerosos niños, sus familiares y vecinos que nos acompañaron del pueblo y el ejido.

Se les sirvió cosas de copetín y gaseosas frescas a todos los presentes, más tarde procedimos a repartir el chocolate con facturas y culminamos con la entrega de juguetes para cada chico presente!

Fue una tarde radiante de sol, hubo varios juegos inflables y tuvimos la animación de los chicos de Go Play. Realmente vivimos una jornada para todos los gustos y volvimos a ser ese niño que todavía llevamos dentro!!

Demás está agrdecer a todos los que se acercaron y compartieron junto a nosotros una maravillosa tarde celebrando el día del niño!!!