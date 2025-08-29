Aluani recibió a la presidenta comunal de Las Cuevas

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, recibió este viernes en su despacho a la presidenta comunal de Las Cuevas, junto a la contadora Natalí Parodi. Del encuentro también participó la prosecretaria de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Sara Foletto.

“Fue una reunión muy positiva. Le entregamos a la vicegobernadora un petitorio de la comuna para ver la posibilidad de pasar a municipio o al menos empezar a hacer la gestión por las vías correspondientes”, informó Solís tras explicar que “Las Cuevas es una comuna que tiene tres parajes, una jurisdicción muy grande y cuenta con más de 2000 habitantes”.

Contó, además, que otro de los motivos de la reunión fue invitar a la mandataria a la celebración de la octava edición de la “Fiesta del Pueblo Isleño”, prevista para el 12 de octubre próximo. “Se trata de una fiesta tradicional y cultural de la zona que hace un homenaje al hombre de islas”, señaló. El festejo, agrupaciones tradicionalistas y danzas folclóricas, tiene como objetivo preservar la naturaleza, identidad e historia del pueblo. La vicegobernadora comprometió, dentro de sus posibilidades, en acompañar estos festejos”, acotó.

Entre otros temas, Solís dijo que también dialogaron sobre la gestión y proyectos. “Hablamos sobre la situación actual y lo que la comuna hoy está responsabilizada en trabajar para dar respuesta a la comunidad. Así que me pareció muy positiva la reunión y agradecemos este espacio de intercambio”, cerró.