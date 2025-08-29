Cobertura del Seguro Gratuito para más de 49 mil deportistas

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos, la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, continúa garantizando el Seguro Gratuito para deportistas que participan en competencias oficiales y actividades municipales.

Este beneficio, financiado en su totalidad por el Estado provincial a través de Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), es gratuito para las familias y brinda respaldo institucional y profesional ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante la práctica deportiva.

Está destinado a entrerrianos de entre 4 y 20 años, y de 60 a 85 años, que desarrollan actividades en clubes, espacios comunitarios, programas provinciales y escuelas municipales.Durante 2025, el gobierno provincial destinó una inversión total de 293 millones de pesos, asegurando a 49.659 personas a través de distintas pólizas que alcanzan a clubes, escuelas municipales, comunas y adultos mayores que participan activamente en propuestas deportivas.

Al respecto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que «sostener esta cobertura es una decisión política que habla del rol del Estado en el acompañamiento del deporte entrerriano. No se trata solo de un seguro: es cuidar a nuestros chicos, a los jóvenes y a los adultos mayores que encuentran en el deporte un espacio de crecimiento, integración y salud».

En la misma línea, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, remarcó que esta herramienta «constituye una política de Estado que se sostiene en el tiempo, con el objetivo de acompañar el desarrollo deportivo de niñas, niños, jóvenes y adultos en todo el territorio provincial, garantizando el acceso a un derecho esencial como es la salud y la protección en la práctica deportiva».

La cobertura se implementa en dos tramos: entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, con una inversión de 79,6 millones de pesos, y entre marzo y diciembre de 2025, con una erogación de 213,4 millones de pesos.

Del total de personas aseguradas, 37.202 pertenecen a clubes, 11.215 a espacios municipales y comunales, y 1.500 son adultos mayores, lo que refleja la continuidad de una política pública que en 2024 alcanzó a más de 67 mil entrerrianos