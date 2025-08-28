Frigerio abrió el primer seminario nacional de cooperativas que se realiza en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo en la apertura del Seminario Nacional de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que por primera vez se realiza en la provincia y con la participación de un mandatario.

«A Entre Ríos y ACA nos une la historia, los valores del cooperativismo y una misma pasión: trabajar, innovar y crecer», dijo el mandatario a unos 400 consejeros de cooperativas de todo el país.

Bajo el lema «Sostenibilidad del tejido cooperativo», se realizó en el Centro Provincial de Convenciones un seminario nacional organizado por ACA, una de las principales entidades del sector agropecuario, con 103 años de trayectoria, que nuclea a 139 cooperativas de base y vincula a más de 50.000 productores en 11 provincias.

Genera más de 12.500 empleos directos e indirectos, y en Entre Ríos cuenta con el Molino Harinero de Ramírez y la planta de soja Entre Ríos Crushing.

Estuvieron también la intendente de Paraná, Rosario Romero; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y la secretaria de Energía, Noelia Zapata.

En sus palabras, Frigerio recordó que el cooperativismo empezó en la provincia. «Entre Ríos no solo fue testigo, fue protagonista del nacimiento del cooperativismo agrícola argentino. Hace más de un siglo, un grupo de colonos entendió que el futuro no se construía solo, sino entre todos. Se dieron la mano, se organizaron y nació Lucienville en Basavilbaso, la primera cooperativa agrícola del país. Y luego se fueron creando en este suelo varias cooperativas más», remarcó.

Celebró que ACA haya elegido la provincia para realizar el seminario nacional de la entidad, y dijo que «es más que un gesto. Es una forma de volver a casa, al lugar donde empezó todo. El cooperativismo nació de la necesidad y el coraje de aquellos que entendieron que solos quizá podían sobrevivir, pero juntos podían progresar. Ese espíritu se convirtió en la base de nuestro ADN entrerriano y desde acá se expandió hacia todo el país», reiteró.

En ese marco, Frigerio sostuvo: «Nos toca a nosotros seguir levantando y consolidando esos pilares cooperativos. Donde hay una cooperativa, hay un pueblo que no se rinde y que crece. Lo saben en Basavilbaso, en Crespo, en Lucas González, en Ramírez, en Villaguay, en Seguí y en tantos rincones de nuestra provincia».

Aseguró que las cooperativas «generan riqueza, pero generan algo mucho más importante que es la confianza. Además de trabajo, nos devuelven el valor de la palabra y de la solidaridad», y se refirió a los desafíos que debió enfrentar la gestión en los 20 meses que lleva su gobierno. «Dejamos atrás una política que no estaba al lado del campo y lo empezamos a acompañar», dijo y detalló las medidas que se tomaron en ese sentido, como el destinar el impuesto inmobiliario rural a los caminos de la producción, la eliminación de 100 tasas, la reducción de las alícuotas de ingresos brutos y sellos en sectores estratégicos, entre otras medidas en materia energética.

Por último, señaló que «la plata del productor tiene necesariamente que volver al productor, porque su tiempo vale y además sin competitividad no hay una Entre Ríos posible»; y les transmitió que en la provincia «algo está cambiando y ese renacer tiene un motor inconfundible: el campo, la agroindustria y por supuesto todo su tramado productivo. Este encuentro no es un cierre, es un comienzo. Lo dicen las inversiones que ACA planifica en nuestra provincia. En tiempos difíciles nada más más poderoso que la cooperación. Este es mi compromiso y el de mi gestión: ser un aliado firme, no un socio de ocasión, porque no hay desarrollo si no acompañamos a quienes arriesgan y producen», concluyó.