Diputados aprobó la creación de la Agencia Provincial de Bienes Inmuebles

Presidida por el diputado Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este jueves la decimotercera sesión ordinaria del 146° periodo legislativo. En ese marco fue aprobado el proyecto, devuelto en revisión desde el Senado, que establece la creación de la Agencia de Bienes Inmuebles de la provincia de Entre Ríos.

La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) recalcó su importancia. “Es un organismo que permitirá ordenar y administrar todos los espacios físicos que hoy están muy desordenados, dispersos, y en cuyo uso y administración vemos que existe una gran disparidad y necesita ser optimizado”, describió.

Respecto a los argumentos que respaldan la ley, Lena explicó: “No se trata solo de escuelas, hospitales o comisarías, sino de una gran cantidad de inmuebles distribuidos en todo el territorio y que hoy están administrados por distintos organismos. El objetivo es que estén bajo un mismo ente, con un inventario completo y una administración eficiente”, remarcó.

La legisladora contó que esta medida también permitirá dar un uso más productivo a propiedades actualmente en desuso. “El proyecto contempla la posibilidad de que, con autorización legislativa, la provincia pueda disponer la venta de inmuebles ociosos y reducir el gasto en alquileres, generando así un ahorro para el Estado”, afirmó.

A través de esta sesión, la Cámara baja ratificó las modificaciones introducidas por el Senado, completando el trámite legislativo para que la iniciativa se convierta en ley.