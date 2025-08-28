Echagüe y sus  50 triunfos consecutivos en la Asociación Paranaense de Vóley

La Primera División Masculina del Atlético Echagüe Club escribió este martes una de las páginas más memorables del vóley paranaense.

Con su victoria por 3 a 0 frente a Paracao Amarillo (25-16, 25-22 y 25-14) en el estadio «Luis Butta», el equipo alcanzó las 50 victorias consecutivas en certámenes de la Asociación Paranaense de Vóley (APV), un registro pocas veces visto en el deporte local en categorías mayores.

La última caída fue en diciembre de 2022 ante Rowing, lo que convierte a esta seguidilla en una marca histórica e inolvidable para la institución.

Más allá de los números, el récord refleja el trabajo, el compromiso y el crecimiento sostenido de la disciplina en la rama masculina dentro de Echagüe.

El capitán y referente del AEC, Denis Pérez, hizo referencia a la espectacular racha en la APV y aseveró que “es un logro del cual no tenemos dimensión aún. Les decía a mis compañeros en el transcurso de estos años normalizamos algo que no es normal, pero es evidencia de lo que es el equipo, el grupo y calidad humana del vóley de Echagüe, desde el mini vóley a la Primera. Es un orgullo ser el capitán de este equipo”.

Respecto de los factores y las claves deportivas que impulsaron al grupo a estos 50 triunfos en fila, expresó: “La ambición, constancia y amor por el voley se evidencia en cada entrenamiento, en cada partido y eso es muy importante para que estas cosas pasen; poner nuestro valor en conseguir títulos o llegar a una cifra significativa cómo este caso que va a quedar para siempre”.

Sobre la conformación del plantel y las principales características, Pérez indicó que “el grupo encara cada competencia o partido con la máxima responsabilidad y dedicación que demanda nuestro escudo, ya sea en el plano local, provincial y nacional. Somos los mismos jugadores siempre y esa es una de las claves más importantes, el sentido de pertenencia y amor al club”, añadió.

Echagüe tiene un plantel de Primera conformado por un mix de jugadores de experiencia que ha participado en las ligas nacionales y los chicos del club que están, muchos de ellos desde el mini vóley y han pasado por todas las categorías inferiores. “Ese es el valor más grande que tenemos”, dijo que capitán, quien realizó un agradecimiento especial “a la subcomision, papás que siempre están colaborando y haciendo posible que el vóley siga creciendo, acompañando a los gurises y dándonos una mano gigante en la Primera División”.

Fuente: NG Digital