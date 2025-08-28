Se abrieron los sobres para reparar una escuela de Hasenkamp con fondos provinciales

El acto de apertura fue llevado adelante por el gobierno, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. La obra contempla una intervención sobre 1.223 metros cuadrados del edificio y demandará una inversión oficial de 21.304.381 pesos, financiados con recursos provinciales. El plazo de ejecución es de 45 días corridos y se presentaron dos empresas oferentes: Calaco Construcciones S.R.L. y Caminos Rodolfo Alberto.

Los trabajos incluirán la impermeabilización de cubiertas de techos, reparación de grietas estructurales, reemplazo de tabiques y cielorrasos dañados, además de la colocación de luminarias. También se intervendrán las instalaciones sanitarias y eléctricas, se colocará un nuevo termotanque eléctrico en la cocina y se adecuará un depósito para convertirlo en aula.

La escuela cuenta actualmente con una matrícula de 342 estudiantes y la intervención abarcará distintos sectores de la institución, como aulas, comedor, cocina, biblioteca, sala de maestros, dirección, secretaría, sanitarios, galería y salón de usos múltiples.

Al respecto, el ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó que “esta obra forma parte de una planificación que llevamos adelante desde el Ministerio, con una gestión responsable y sostenida de los recursos públicos. Se intervendrán distintos espacios de la escuela Nº 71 de Hasenkamp para garantizar un entorno seguro y funcional para más de 340 gurises que asisten. Apostamos a que cada escuela de la provincia cuente con las condiciones necesarias para enseñar y aprender”.

El acto de apertura de sobres tuvo lugar en el establecimiento educativo y contó con la presencia del intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser; del jefe zonal de Paraná Campaña, Osvaldo Francovich; del personal técnico de la DGAyC, Miguel Ángel Durán; y de la directora del establecimiento, Carina Analía Acedo.