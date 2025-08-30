Primera Capacitación para el Carnet de Manipulación de Alimentos en La Comuna Las Tunas

Se llevó a cabo con éxito la primera capacitación para obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos en La Comuna Las Tunas, con la coordinación y dirección de la Bromatóloga Angie Pierotti.



Esta iniciativa tiene como objetivo principal promover las buenas prácticas de higiene y manipulación segura de alimentos, garantizando la salud y seguridad de toda la comunidad.



Durante la capacitación, los participantes recibieron información fundamental sobre la correcta manipulación de alimentos, la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y las normativas vigentes en materia de seguridad alimentaria.



Desde La Comuna Las Tunas, se reafirma el compromiso con la formación y profesionalización en temas de salud pública, promoviendo espacios donde se garantice la capacitación y preparación de quienes trabajan en la manipulación de alimentos.



Invitamos a todos los interesados en sumarse a futuras capacitaciones y obtener su carnet de manipulación, a estar atentos a las próximas fechas y a continuar adoptando prácticas responsables y seguras en la manipulación de alimentos.

