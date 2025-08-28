Brindan recomendaciones para proteger a los bebés frente a la muerte súbita del lactante

Esta condición se caracteriza por la muerte repentina e inexplicable de un bebé menor de un año, generalmente mientras duerme y sin una causa médica evidente tras la investigación. Aunque es poco frecuente, constituye una de las principales causas de fallecimiento en lactantes sanos, en especial entre los 2 y 4 meses de edad.



La pediatra Natalia Dumé, de la Dirección Materno Infanto Juvenil, explicó que el SMSL está vinculado “a múltiples factores: inmadurez del tronco encefálico, dificultades respiratorias, predisposición genética y ambiental, así como a una menor capacidad del bebé para despertar frente a situaciones de estrés fisiológico”. Enfatizó en que “no hay síntomas previos claros, aunque algunos bebés pueden tener apnea o infecciones respiratorias leves antes del evento”.



Entre las pautas para lograr un sueño seguro, se recomienda: acostar al bebé siempre boca arriba, ubicado en una superficie firme y libre de objetos blandos; evitar el sobrecalentamiento con ropa o mantas; y que duerma en su cuna, en la misma habitación de los padres pero en superficies separadas.



La lactancia materna aporta factores protectores frente al SMSL: los componentes inmunológicos de la leche, como inmunoglobulinas y citoquinas, pueden disminuir infecciones que preceden al síndrome, mientras que su aporte al desarrollo neurológico, como la mielinización cerebral, mejora la capacidad de autorregulación respiratoria. En cuanto al chupete, se aconseja introducirlo después del primer mes en bebés con lactancia establecida, ofrecerlo en siestas y sueños nocturnos, y no volver a colocarlo si se cae mientras el bebé duerme.



Dumé destacó que “el cuidado del sueño seguro es una responsabilidad compartida”, e instó a las familias a mantener prácticas preventivas como evitar el tabaquismo, controlar que la temperatura ambiente se mantenga entre 20 y 22 °C, promover la lactancia, supervisar el descanso del bebé y evitar el colecho en condiciones de riesgo.



Desde el equipo de Salud y Desarrollo Infantil se recordó que, ante dudas o necesidad de orientación, las familias pueden acercarse al centro de salud más cercano para recibir acompañamiento y apoyo.



