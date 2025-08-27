La vicegobernadora se reunió con representantes de la salud y la ciencia

Alicia Aluani recibió a representantes de la Asociación de Enfermeros en Contra de Infecciones (ADECI) para dialogar sobre la 1ª Jornada Interprovincial de la Región NEA, que tendrá sede en Entre Ríos.

Además, mantuvo otra reunión con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por el XIII Congreso de la Asociación Paleontológica ArgentEste miércoles, en el despacho de la Vicegobernación, Aluani junto a la prosecretaria de la Honorable Cámara de Senadores, Sara Foletto, se reunió con Lucía Godoy, Lucía Morel y Soledad Altamirano, referentes de la Asociación, para abordar detalles de la jornada que se realizará bajo el lema: “Control de infecciones: prácticas claves para la seguridad”. El encuentro se desarrollará el 7 de noviembre en el Círculo Médico de Paraná.

El evento reunirá a profesionales de diferentes provincias con el propósito de favorecer la actualización científica, compartir experiencias y fortalecer estrategias de prevención en los servicios de salud.

En este sentido, Soledad Altamirano, enfermera de la Asociación, explicó que “acudimos a hablar con la vicegobernadora para realizar la invitación, contarle de qué se trata la jornada y solicitarle su presencia ese día, y que nos pueda acompañar para que sea visible el rol del enfermero en contra de infecciones en la provincia. Sabíamos que ella nos iba a comprender, porque viene del sector de salud”.

Por su parte, la enfermera Lucía Godoy indicó que “más que nada queremos que se revalorice la labor de la enfermera en control de infecciones” y agregó: “En este momento contamos con aproximadamente 32 enfermeras en la provincia, algunas formadas y otras no, pero que están haciendo este control con distintas situaciones de revista. Lo que nosotros también queremos, visualizando nuestra labor, es que se pueda tener toda una misma línea de trabajo”.

Finalmente, Lucía Morel sostuvo que “vamos a tener en este caso invitados de referencia, inclusive aquellas que fueron fundadoras de la asociación, así que ellas van a estar disertando. Y bueno, queríamos hacer extensiva también la invitación a todos los enfermeros que puedan presenciar la jornada y se haga cada vez más visible nuestro rol y la importancia que nuestro rol tiene dentro de las instituciones de salud”.

En tal sentido, el funcionario valoró el interés de la vicegobernadora en colaborar con el evento. “Para nosotros, siempre lo decimos, es la madrina del programa Manos Entrerrianas, por eso queremos que ella sea parte de esta gala”, resaltó tras agradecer nuevamente el recibimiento.

Del encuentro, además, estuvieron presentes la coordinadora de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Julieta Sosa; y la prosecretaria, Sara Foletto.

XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina

Previamente, la vicegobernadora mantuvo un encuentro con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Jorge Noriega y Brenda Ferrero; y la becada doctoral Camila Mariel. Los investigadores, que pertenecen al Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción de la localidad de Diamante, dialogaron sobre diferentes cuestiones relacionadas a la organización y la logística del XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina, que se realizará en la ciudad de Paraná del 24 al 28 de noviembre.

Por su parte, Brenda Ferrero, expresó que “es sumamente importante desde lo disciplinar y también para dar a conocer los trabajos que se realizan tanto en la provincia como en distintas áreas de la Argentina”.