Nuevas autoridades del Rotary Club de Paraná Plaza fueron recibidas por Aluani

La vicegobernadora Alicia Aluani se reunió este miércoles con Sandra Leiva, presidenta de la ONG, junto a Susana Scalvinoni, vicepresidenta y Luciano Cozza, secretario. Dialogaron sobre acciones solidarias, desafíos y el valioso servicio que brindan a la comunidad. Asimismo, la mandataria encabezó otras audiencias

Este miércoles por la mañana, en el despacho de la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, se realizó un encuentro con las nuevas autoridades del Rotary Club de Paraná Plaza, entidad que pertenece al Rotary Internacional Binacional Distrito 4945 Argentina- Uruguay. De la reunión también participaron la prosecretaria de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Sara Foletto y el concejal de Paraná, Pablo Donadío.

Tras la reunión, Sandra Leiva, presidenta de la ONG, contó: “Vinimos a ver a la vicegobernadora para invitarla a una cena solidaria que realizaremos el 13 de septiembre próximo en el Maran Suites & Towers, con el fin de recaudar fondos para una campaña que estamos llevando a cabo junto a la Fundación de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, con el fin de comprar un láser y un electroencefalógrafo que tiene un costo de 90 mil dólares”, precisó.

Por su parte, Susana Scalvinoni, vicepresidenta de Rotary Paraná Plaza, se mostró agradecida por el recibimiento y el interés de la vicegobernadora en la temática. “Esto es un puntapié muy importante para difundir e invitar a la gente al evento y poder seguir colaborando”, acotó.

En tanto, Luciano Cozza, secretario de la organización, explicó que otro de los motivos de la reunión fue realizar "un intercambio" para que la vicegobernadora "conozca nuestra institución, cuáles son los lineamientos, el ordenamiento, cómo está organizado y qué representatividad tenemos y, a partir de allí, mostrar nuestro funcionamiento hacia la sociedad, las actividades realizadas y nuevas propuestas", indicó tras señalar: "A partir de ahí, hacer un intercambio de ideas de cómo se pueden abordar las distintas cuestiones que tengan que ver con la incidencia tanto de Vicegobernación como otras áreas de la provincia en las cuales podamos colaborar y, a su vez, podamos hacer una apuesta en común".

Del encuentro, además, estuvieron presentes la coordinadora de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Julieta Sosa; y la prosecretaria, Sara Foletto.

Seguidamente, la mandataria recibió al secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, quien destacó: “Siempre agradecido con Alicia que tiene la diferencia de atendernos”. “Hablamos sobre un evento que estamos organizando desde la Dirección de Economía Social. Es un evento muy importante para toda la comunidad emprendedora de Entre Ríos: la Feria de Navidad”, informó. “Ya la estamos planificando la ferica para el 19 de diciembre en la Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, con más de 100 emprendedores de toda la comunidad entrerriana”, adelantó.