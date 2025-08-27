Aranguren: Mantenimiento de luminarias y reducción de costos mediante inversión en focos LED

El Presidente Municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, explicó los avances en materia de iluminación pública en la localidad.

“El mantenimiento de las luminarias está directamente relacionado con el aporte de los ciudadanos a través del pago de sus facturas de luz, lo cual un porcentaje va destinado a este servicio. Nuestro trabajo consiste en preservar y mejorar el sistema de iluminación pública para garantizar calles iluminadas y seguras. Para ponerlo en perspectiva, una luminaria LED de 150 vatios, que es de potencia considerable, tiene un costo aproximado de $170.000 y su reemplazo se realiza cada uno o dos años, dependiendo de su durabilidad. Además, debemos rotar las luminarias existentes, muchas de las cuales pertenecen a instalaciones antiguas que estamos en proceso de reemplazar”, dijo.

Y agregó:“Actualmente, podemos afirmar que hemos logrado reducir significativamente el consumo energético de la iluminación pública. Una gran parte de la localidad ya cuenta con luminarias LED, lo que trae beneficios en eficiencia y economía. Sin embargo, este avance requiere de una inversión constante para mantener y mejorar el sistema lumínico. Nuestro objetivo es que las calles de los barrios tengan una iluminación adecuada, para lo cual seguimos trabajando día a día. Aunque todavía hay aspectos por perfeccionar, estamos comprometidos en optimizar este servicio”, remarcó.

El compromiso del municipio es seguir invirtiendo en infraestructura y tecnología para ofrecer a los vecinos una mejor calidad de vida, con noches más seguras y calles mejor iluminadas, se indicó desde la comuna.