Ago 27

Planificación de actividades de “Unidos por el Agro”

El pasado 15 de agosto, en el salón de la Inmaculada en Don Cristóbal Segunda, se llevó a cabo una importante reunión del grupo de jóvenes “Unidos por el Agro”, de COOPAR, coordinado por el Ingeniero Agrónomo Sergio Fettolini y Natalia Herman.

 

Durante el encuentro, se realizó una evaluación de las actividades realizadas y se planificaron futuras acciones, que comenzarán a implementarse desde septiembre.

 

La reunión también fomentó un enriquecedor intercambio de ideas y opiniones entre los participantes.Entre los temas abordados, se destacó la presentación de las capacitaciones en “Liderazgo y Gobernanza Cooperativa”, enfocadas en su impacto para la transformación y desarrollo de las cooperativas, así como el innovador tema de Inteligencia Artificial aplicada al agro.

