Efemérides: Primera transmisión de radiofonía en la Argentina el 27 de Agosto de 1920

El 27 de Agosto de 1920, durante la primera Presidencia de la Nación Argentina del Doctor Hipólito Yrigoyen, se realizó, “desde la terraza del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, la primera transmisión radiofónica (integral y completa) de un programa de radio”.

De esta manera, la primera emisión radial en nuestro país para muchos es considerada como la primera de la historia, ya que todas las emisiones anteriores tenían un carácter experimental.

Los autores de la hazaña técnica y artística, que serían conocidos como “Los locos de la azotea”, fueron el Médico Don Enrique Susini (oriundo de Gualeguay), junto con sus amigos, los estudiantes Don Miguel Mujica, Don César Guerrico y Don Luis Romero Carranza, “todos entusiastas radio experimentadores, fascinados por los últimos descubrimientos e inventos sobre las ondas hertzianas”.

Finalmente, la primera transmisión se trató de la ópera “Parsifal”, del Señor Don Richard Wagner, “interpretada por la soprano argentina Señora Doña Sara César y el Barítono Don Aldo Rossi Morelli”.

En 1970, al cumplirse medio siglo de aquella transmisión histórica, el Presidente de Facto de la Nación Argentina, General Roberto Marcelo Levingston, estableció el 27 de Agosto como “Día de la Radiodifusión”.

De Efemérides Argentinas. Publicada por el Dr. Damián Reggiardo Castro en su red social Facebook