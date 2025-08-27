Ago 27

Invitación por los 172 años e Vill Urquiza

El intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, invita a participar de las actividades organizadas en el marco de los 172 años de la fundación de la localidad.

