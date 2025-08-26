Docente entrerriana fue denunciada por robo tras ser filmada por alumnas

Dos estudiantes del Profesorado de Ciencias de la Educación, que se dicta en la escuela Normal de la ciudad de Victoria, denunciaron a una docente por el robo de dinero y otras pertenencias.

El hecho tomó notoriedad pública luego de viralizarse un video en el que se observa a la profesora revisando una mochila ajena y, presuntamente, tomando dinero.

Sobre lo sucedido, el Jefe de la Policía Departamental de Victoria, Comisario Martín Tello, confirmó que la denuncia fue radicada el jueves por la noche por dos alumnas de quinto año del profesorado.

Las jóvenes relataron que, desde hace meses, venían notando la desaparición de dinero de sus bolsos. Ante la reiteración de estos episodios, decidieron colocar un teléfono celular en el aula para grabar lo que ocurría durante sus clases. Al revisar el material, comprobaron que la profesora era quien revisaba sus pertenencias mientras ellas no estaban presentes

“Se secuestró el medio de prueba, que sería la filmación, y se remitió al fiscal, quien determinará las medidas a tomar”, indicó el comisario Tello.

El comunicado de la Escuela Normal

La Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria emitió un comunicado institucional tras la denuncia contra una docente. La institución señaló que “se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

Asimismo, el escrito destacó que “este hecho aislado no representa la labor cotidiana de los profesores de esta casa de estudios, quienes, con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”.

