Arrendamiento rural: la clave de la producción de granos en Argentina

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario revela que más del 70% de la soja, maíz y trigo se cultiva en campos alquilados, consolidando un esquema productivo con un fuerte componente de riesgo.

La agricultura argentina depende, en gran medida, del arrendamiento de tierras. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), más del 70% del área sembrada con soja, maíz y trigo se cultiva en campos arrendados. Los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) para la campaña 2023/24 confirman esta tendencia, mostrando que los arrendamientos son el principal motor detrás de estos cultivos.

El estudio detalla que, si bien la mayoría de los productores son pequeños (siembran menos de 100 hectáreas), la mayor parte de la superficie cultivada está en manos de productores medianos y grandes.

Para la soja y el maíz, casi la mitad del área productiva es gestionada por establecimientos que operan entre 800 y 3.000 hectáreas. Esta escala se logra, en gran medida, gracias al arrendamiento de tierras. El informe señala que a medida que aumenta la escala productiva, disminuye la proporción de productores que son dueños de la tierra y aumenta la de aquellos que la alquilan.

Esta estructura productiva, que combina una gran cantidad de pequeños productores con una superficie concentrada en unidades de mayor tamaño a través del arrendamiento, demuestra la importancia de este modelo para la competitividad del sector agrícola argentino. (Informe Litoral)