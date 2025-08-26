Efemérides: Nace Santa Teresa de Calcuta el 26 de Agosto de 1910

El 26 de Agosto de 1910, en Skopie (Macedonia), nació la Señora Doña Agnes Gonxha Bojaxhiu (reconocida como Santa Teresa de Calcuta), la Monja Católica que destacó por su labor humanitaria en la India, «al lado de los sectores más humildes de aquel país».

La profunda religiosidad que tuvo a lo largo de su vida se la debió a su Señora Madre, «quien despertó en Agnes la vocación de Misionera entre los 11 y 12 años».

Así, «siendo aún una niña», ingresó en la “Congregación Mariana de las Hijas de María”, donde inició su actividad de asistencia a los necesitados.

Más tarde, promovida por las crónicas de un misionero cristiano en Bengala, al adquirir la mayoría de edad (18 años), abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín (Irlanda), para profesar en la “Congregación de Nuestra Señora de Loreto”.

Pero pronto, como quería ser Misionera en la India, embarcó hacia allí «donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar». Apenas hechos los votos, pasó a Calcuta, donde adquirió su fama mundial.

En 1948, poco después de proclamada la independencia de la India, Santa Teresa obtuvo la autorización del Vaticano «para dedicarse al apostolado en favor de los pobres única y exclusivamente».

Así, mientras estudiaba enfermería con las Hermanas Misioneras Médicas de Patna, «abrió su primer centro de acogida de niños pobres y huérfanos». Solo dos años más tarde adoptó también la nacionalidad india y fundó «la congregación de las Misioneras de la Caridad».

Posteriormente, recibió fondos del Vaticano, que destinó a la creación de una «leprosería» en Bengala.

Luego, en 1979, fue premiada con el Premio Nobel de la Paz. Pero, toda su gran labor humanitaria fue acompañada por las firmes posturas de oposición al aborto, el divorcio y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, sus opiniones personales más que polémicas no taparon necesariamente su enorme accionar humano que acabó, con su fallecimiento, el 5 de Septiembre de 1997.

Finalmente, en 2003, fue beatificada por el Papa Don Juan Pablo II.

Prof. Damián D. Reggiardo Castro.