El gobierno provincial acompañó una nueva edición de la muestra anual de la Sociedad Rural de Hasenkamp

También mencionó que, gracias a esta interacción con las organizaciones, se ha podido avanzar en varios aspectos: la entrega de Aportes No Reintegrables a productores de Paraná Campaña en concepto de la emergencia por sequía de años anteriores, y la puesta en marcha del Documento Único de Tránsito para el sector ganadero y la mejora de caminos.

Resaltó la defensa del gobernador Rogelio Frigerio a los sectores productivos. Entre ellas, destinar el 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural a la reparación de vías secundarias y terciarias; como gestionar desde el primer día la baja de los derechos de exportación. Respecto a la financiación para el sector agropecuario, indicó que “junto al Consejo Federal de Inversiones Entre Ríos logró diseñar un plan de financiamiento simplificado que derivó en que la provincia acceda a la mayor cantidad de créditos de todo el país”. Remató al decir que “como Estado provincial, trabajamos todos los días junto a los actores del campo, para ser colaboradores, y no un obstáculo para el sector”.

Entre otras autoridades, participaron el intendente local, Hernán Kisser; el presidente de la Sociedad Rural de Hasenkamp, Maximiliano Muller; el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Nicasio Tito; el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Colombatto; el coordinador del Minisiterio de Desarrollo Económico, Daniel Rodríguez; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el senador nacional, Alfredo Luis De Angeli.