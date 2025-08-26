INTERLAGOS, LO QUE SE VIENE…

Por Oscar Zaragoza

Como les vengo contando se aproxima un importante acontecimiento artistico en la ciudad de María Grande, Entre Ríos, y el viernes 15 se realizó una conferencia de prensa en la que se contó lo que se está organizando.

Una nutrida concurrencia de periodistas de diferentes lugares de la provincia se hicieron presentes.

En la oportunidad el productor general del espectáculo, Daniel Spinelli, dió la bienvenida y presentó a quienes fueron parte de la mesa principal, integrada por el Sr. Ricardo Salé, propietario del Complejo Interlagos, el Sr. intendente de María Grande, Héctor Solari, las responsables de cultura y turismo, respectivamente, del municipio; el consagrado cantautor Orlando Vera Cruz y Los Musiqueros Entrerrianos.

Fue Spinelli quien anticipó quienes serán las reconocidas figuras de la música nacional que estarán durante las cuatro noches festivaleras: El Chaqueño Palavecino, Q’Lokura, Mario Pereyra, Monchito Merlo, Miguel Figueroa, Los Musiqueros Entrerrianos y Orlando Vera Cruz, junto a artistas provinciales y zonales. Se dió a conocer el valor de las entradas por noche, como asi también la posibilidad de adquirir un abono por las cuatro jornadas lo que permitirá la participación del sorteo de importantes regalos, entre los que se cuentan un automóvil 0Km., dos motos, un teléfono iPhone 16 y millones de pesos.

Salé, por su parte, anunció la inauguración del museo de máquinas agrícolas antiguas, la ampliación de la granja educativa y la puesta en marcha del primer tren de trocha angosta de la provincia; por otra parte, comunicó que la presencia del cantor santafesino se debía a que será el padrino de “Vibra Interlagos”.

El presidente municipal agradeció la presencia de la prensa y se puso a disposición del acontecimiento, teniendo en cuenta la importancia cultural y turística para la ciudad y la región.

Los periodistas tuvieron la oportunidad de realizar consultas, las que fueron evacuadas en su totalidad por Spinelli y Salé.

“Vibra Interlagos” ya se presentó y promete ser una fiesta inolvidable.