José Colombatto, el vicepresidente primero de la entidad, remarcó que el sector agropecuario soporta una presión fiscal “excesiva e injusta”. Pidió, en ese sentido, que se deje de ver al campo como “una fuente de recursos fáciles” y se “lo reconozca como lo que realmente es: motor de producción, empleo y arraigo”.

En el marco del acto de inauguración de la exposición anual de la Sociedad Rural de Hasenkamp, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reiteró sus críticas por la “excesiva” e “injusta” presión fiscal que soporta el sector agropecuario, y, en consecuencia, volvió a reclamarle al Gobierno nacional que avance “en una verdadera reforma tributaria que deje de ver al campo como una fuente de recursos fáciles, y lo reconozca como lo que realmente es: motor de producción, empleo y arraigo en cada pueblo del interior”.

José Colombatto, el vicepresidente primero de CRA, fue el encargado de fijar la posición de la entidad en esta materia, al tiempo que aseguró que el campo argentino “ha sido, es y será uno de los pilares sobre los cuales se construye el desarrollo del país”.

El ruralista entrerriano, no obstante, reconoció la decisión del presidente Javier Milei de “encarar, con firmeza y valentía, la lucha contra el déficit fiscal. Todos sabemos que un Estado que gasta más de lo que tiene termina siendo un peso insoportable para quienes producimos. Poner en orden las cuentas públicas no es una tarea sencilla, pero es el primer paso indispensable para que la Argentina recupere la estabilidad y la confianza”.

Lo que el campo pide, aclaró, “es que ese esfuerzo sea acompañado por políticas que nos permitan desplegar todo nuestro potencial. Que a la reducción del déficit se sume la reducción de impuestos distorsivos, que se faciliten las condiciones de inversión y que se apueste a la producción como camino de crecimiento genuino”.

En otro orden, Colombatto, como lo había hecho el sábado en San José de Feliciano, recordó que desde el inicio de la gestión de Carlos Castagnani al frente de CRA “nos propusimos fortalecer la voz de los productores y tener una CRA representativa. En ese camino llevamos casi dos años y hoy CRA es una entidad sólida que supo erigirse con acciones coherentes y concretas, estando al lado del productor en cada rincón de la patria, donde el federalismo es acción y no declamación”.

En este marco, insto los productores hasenkampenses “a seguir trabajando juntos, con firmeza y esperanza, porque el futuro de la Argentina también se juega en cada campo, en cada tambo, en cada lote sembrado y en cada familia rural que no baja los brazos”,