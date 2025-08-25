Finalizó una convocante edición del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró “darle continuidad a un evento con mucha historia y que ha sido inspirador para generar, en esta gestión, otros encuentros provinciales itinerantes en distintas ramas artísticas”. Luego, agradeció “a los trabajadores del área, las salas y al público, por hacer posible una edición participativa y federal, que son ejes fundamentales de este Gobierno para la cultura”.

El evento, con participación de elencos de distintas localidades de la provincia, culminó este domingo. Hubo más funciones a sala llena y una entrega de premios a la trayectoria. Organizó la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).

La directora del ConTIER, Cristina Witschi, destacó poder “conectar al público con el teatro entrerriano y seguir trabajando por el desarrollo del sector en las distintas regiones”. También remarcó que se concretó una “previa federal por primera vez con la Semana del Teatro, que tuvo funciones gratuitas en once localidades de la provincia”.

La última jornada del Encuentro comenzó con una reunión del ConTIER y sus representantes regionales para compartir acciones realizadas e intercambiar información sobre la planificación del segundo semestre. Ya por la tarde, continuó la presentación de obras con Expedición Tereré, tras la joya del monte (Villaguay, para infancias), Sol de noche (Victoria) y De cuerpo y alma (Concepción del Uruguay).

A la noche se desarrolló un reconocimiento a la trayectoria de referentes y trabajadores del teatro de la provincia: Celia Pilnik, Adolfo Jesús Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha. También, se entregó un premio honorífico a Carlos Enrique Zelayeta. El cierre fue con la obra Que hablen otras partes de mí (Gualeguay).

El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia. Este año se realizaron también Encuentros Entrerrianos en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).

El registro fotográfico y audiovisual del Encuentro se puede visitar y compartir en el siguiente ENLACE y a través de @culturaentrerios (IG)