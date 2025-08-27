PRODUCE 80 MIL PLANTAS ANUALES EL VIVERO EN LA CRIOLLA QUE PROVEE A ABEL PINTOS, EL “EMBAJADOR DEL PECÁN”

Según los especialistas, el 70% de la producción de nuez pecán se exporta; uno de los viveros más importantes del país está en Entre Ríos y es aliado y proveedor del establecimiento del cantante



Lo trajo Sarmiento

La nuez pecán gana hectáreas de cultivo en la Argentina. Es un fruto originario de la cuenca de los ríos Mississippi-Missouri en la zona centro-sur de los Estados Unidos: a las primeras semillas las trajo Domingo Faustino Sarmiento.

Se producen unas 4000 toneladas anuales y alrededor del 70% se exporta. Vivero Santa María, vivero en La Criolla, departamento Concordia, Entre Ríos, es uno de los más grandes de pecanes del país y, además, es un aliado de La Matera, el campo escuela recreativo en provincia de Buenos Aires del cantante Abel Pintos, designado el “embajador de la nuez pecán”.

Tradición familiar

Juan Pablo Passini es parte de Santa María y, además, vicepresidente del Clúster del Pecán e integrante de la Cámara Argentina de Productores de Pecán. El vivero, ubicado en La Criolla (pueblo de la colonia San Bonifacio, en el Departamento Concordia), es propiedad de Carlos Alberto Pellichero, suegro de Passini, quien es la tercera generación a cargo. Empezó a gestarse entre 1945 y 1946, lo fundó Juan, su abuelo.

Es vivero cítrico bajo cubierta (1,5 hectáreas, producen unas 120.000 plantas al año de lima, limón, quinotos, pomelo, naranja y kumquat) y el de pecán, que nació en 2004 a través de una vinculación tecnológica con el INTA que trajo material genético de Estados Unidos para el proyecto ProPecán.

“Producimos unas 80 mil plantas anuales”

“Empezamos a trabajar con la genética apropiada y la acreditación adecuada. Producimos unas 80.000 plantas anuales, unas 35 hectáreas por año a raíz desnuda y estamos incursionando en maceta con una superficie menor porque se compacta más. Además, tenemos plantaciones propias de pecán y de cítricos. No hacemos comercialización directa, pero estamos desarrollando una unidad propia para acondicionamiento y mantenimiento de las nueces”, contó Passini.

Precisó que el pecán es “muy plástico, se da en muchos tipos de suelos, de climas”. En la Argentina se cultiva en unas 13 provincias y, “seguida por agrónomos, con los análisis de factibilidad correctos, va muy bien”.

Hay plantaciones en Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Salta, por ejemplo. Passini apunta que se trajeron variedades de clima frío o ciclo corto por lo que se adapta hasta el límite de Río Negro.

Exportan a Europa, Rusia, Estados Unidos y China, entre otros

La Argentina produce unas 4000 toneladas anuales y se exporta hasta el 70%. “Es un muy buen año para las peladoras, para los que apostaron a dar valor agregado. Hay una demanda amplia y, en el pelado, se cuotifican los envíos”, detalló el productor.

Los envíos llegan a la Unión Europea, Rusia, Medio Oriente, Estados Unidos y hace unos meses se habilitó el mercado de China: “Por su tamaño es una demanda desabastecida; con nuestra producción podríamos solo proveerles a ellos con cáscara. Este año seguramente los envíos serán pocos porque se están completando los preparativos”.

Fuente: diariolagacela.com.ar