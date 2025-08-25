119 ANIVERSARIO DE HASENKAMP

Hoy, celebramos un aniversariomas de la fundación de nuestra localidad, honrando la memoria de quienes creyeron en esta tierra de progreso.
Para comenzar, se depositó una ofrenda floral a los hermanos fundadores en el Cementerio Municipal, y luego compartimos un acto en su conmemoración, en el que participaron autoridades, instituciones y agrupaciones tradicionalistas.
Además , se entregaron los premios de la 13° edición del concurso fotográfico del @hcdhasenkamp y dimos la bienvenida al segundo estudiante Italiano que comienza su intercambio estudiantil en Hasenkamp, lo cual fue posible a través de @afs_arg
Para cerrar la Semana Hasenkampense, los esperamos por la tarde en el predio de la @sociedad.rural.hasenkamp para formar parte de la gran fiesta de cierre, en la que habrá artesanos y emprendedores, expositores, y shows de bandas en vivo.
FELIZ CUMPLEAÑOS HASENKAMP