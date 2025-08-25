PUERTO CURTIEMBRE, NATURALEZA PURA!!

Como siempre más que agradecidos con quienes eligen a Puerto Curtiembre como destino para sus fines de semana, para conectar con la naturaleza o para relajarse después de una semana de actividades y trabajo.
En esta oportunidad tuvimos la visita de este grupo de motoqueros que recorren el país en sus vehículos y llegaron hasta nuestra costa para conocer y disfrutar de una jornada más que agradable…
Sigamos eligiendo lo nuestro, lo propio, sigamos apostando a mejorar día a día para ser un punto turístico importante en la región!!