Quién es quién en el escándalo por corrupción que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina

La causa judicial abierta semana a raíz de la filtración de unos audios que revelan una supuesta trama de corrupción en la venta de medicamentos al Estado argentino afecta a la cúpula del poder, a cargos intermedios y a los hermanos dueños de la empresa que ejercía como intermediaria entre los laboratorios farmacéuticos y Presidencia, publicó el diario El País de España.

Estos son los supuestos involucrados, según el relato del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad difundido en una grabación de origen desconocido

Diego Spagnuolo

El hombre que fue titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) hasta el jueves, Diego Spagnuolo, es abogado y era un hombre de confianza de Milei. Fue uno de los primeros en sumarse al proyecto político de La Libertad Avanza, ya en 2021, y cuando Milei llegó a la Presidencia le entregó la dirección de esta agencia responsable de las pensiones de discapacidad y de los programas sociales vinculados. Este visitante asiduo a la Casa Rosada mantuvo el favor presidencial pese a las polémicas asociadas a su cargo pero lo perdió tras difundirse unos audios en los que revela la supuesta existencia de una red de recaudación de sobornos y detalla que a los laboratorios farmacéuticos se les exige el 8% de la facturación si quieren obtener contratos de compra con el Estado argentino. Ese porcentaje asciende a 500.000 y 800.000 dólares mensuales, de acuerdo a su relato. La policía le secuestró este viernes dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes.

Javier Milei

El presidente argentino ha sido denunciado en la Justicia por este caso. Según Spagnuolo, Javier Milei no estaba involucrado de forma directa, pero sí sabía que su círculo cercano participaba en esta presunta maniobra fraudulenta y no hizo nada por detenerlo. “Le dije: Javier, vos sabés que están choreando (robando), que tu hermana está choreando”, se le escucha decir al extitular de la Andis en los audios. El mandatario ha guardado silencio sobre el escándalo desde que estalló. Usó a su portavoz para informar sobre la salida de Spagnuolo del Gobierno y anunciar que la Andlis quedaba intervenida y se iba a iniciar una auditoría.

Karina Milei

Según Spagnuolo, la secretaria de Presidencia y hermana del jefe de Estado es una de las grandes beneficiadas de la trama corrupta. La acusa de llevarse entre el 3% y el 4% de lo recaudado. Agrega que tiene mensajes telefónicos que la incriminan y que los guarda por si alguna vez se descubre esta maniobra fraudulenta e intentan responsabilizarlo a él. Milei llama en público a su hermana “el jefe” —no “la jefa”, para diferenciarla de Cristina Fernández de Kirchner— y se apoya en ella para tomar las decisiones políticas. Antes de llegar a la Presidencia, Milei contó que su hermana le llevaba las cuentas y hoy tiene tiene un peso fundamental a la hora de decidir quién tiene acceso o no al mandatario. Salvo contadas excepciones, Karina Milei acompaña siempre al presidente en sus viajes e intervenciones públicas, por lo que fue notoria su ausencia en el Council of the Americas este jueves.

Eduardo “Lule” Menem

Considerado la mano derecha de Karina Milei, Eduardo Lule Menem es uno de los grandes operadores políticos del Gobierno argentino. Hijo del exsenador Eduardo Menem, se crio entre políticos, tiene numerosos contactos y se mueve en ese terreno como pez en el agua, a diferencia del presidente. Según Spagnuolo, Menem es uno de los principales responsables de la supuesta red corrupta, y asegura que el periodista Alejandro Fantino lo sabía porque el año pasado le hizo una entrevista y dijo que estaba rodeado de ladrones con “voracidad genética”.

Martín Menem

El diputado y actual presidente de la Cámara baja, Martín Menem, es primo de Lule y sobrino del expresidente Carlos Menem. Spagnuolo implicó también en la trama al negociador de Milei en el Congreso al señalar que le impuso un hombre que era el enlace entre Presidencia y la empresa comercializadora de medicamentos, la Suizo Argentina.

Emmanuel Kovalivker

Emmanuel Kovalivker es uno de los dueños de la firma Suizo Argentina, una de las grandes proveedoras de medicamentos del Estado argentino. Actúa como intermediaria entre los laboratorios y el sistema de salud público y tiene buenos vínculos con los Menem. La Policía encontró hoy a Kovalivker en su automóvil cuando intentaba irse del barrio cerrado donde vive. Llevaba con él 266.000 dólares en efectivo.

Jonathan Kovalivker

Jonathan Kovalivker es otro de los dueños de la empresa Suizo Argentina y se encuentra en paradero desconocido. La Policía allanó su casa este viernes por orden judicial, pero no lo encontró en ella, y sospecha que se ha fugado con dinero en efectivo ya que encontró una de cajas de seguridad abiertas y bandas elásticas en el suelo. En otra de las cajas de seguridad encontraron 50.000 dólares. La empresa de los Kovalivker ya fue denunciada en 2024 por presuntas irregularidades en una adjudicación millonaria sin licitación, pero la causa fue archivada.

Daniel María Garbellini

El director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini, era el nexo entre la empresa distribuidora de medicamentos y la agencia estatal hasta que Milei lo apartó del cargo el jueves, a la vez que a Spagnuolo. Entró en la gestión pública en 2007 de la mano del entonces alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, como gerente de Asuntos sociales de la Corporación Buenos Aires Sur, creada para impulsar el desarrollo del sur de la capital argentina, y tuvo distintos cargos desde entonces. Spagnuolo lo tacha de “delincuente” en uno de los audios filtrados: “Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y que cuando se fue se llevó los discos rígidos de las computadoras.