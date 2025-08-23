El gobierno provincial acompañó el Torneo Provincial de Golf Croquet en Seguí

El Complejo Polideportivo Municipal de Seguí fue escenario del Torneo Provincial de Golf Croquet, que convocó a más de 200 adultos mayores de diferentes localidades entrerrianas y santafesinas. La propuesta fue organizada en conjunto por la Municipalidad de Seguí y Golf Croquet Argentina.

La jornada estuvo marcada por la alegría, la camaradería y el entusiasmo de las delegaciones participantes, que compartieron una disciplina que combina precisión, estrategia y trabajo en equipo.

Estuvieron presentes representantes de Villaguay, Sauce Montrull, Colonia Avellaneda, Larroque, Irazusta, Victoria, Mansilla, San Benito, Diamante, Paraná, Santa Fe y Seguí, consolidando un verdadero encuentro intercomunitario.

La coordinadora de Adultos Mayores de la Secretaría de Deportes, Silvina Wiliezko, celebró la masiva convocatoria y destacó que “cada torneo es una oportunidad para que nuestros adultos mayores se encuentren, se diviertan y sigan siendo protagonistas en el deporte y en la vida social de la provincia”.

En esa línea, Wiliezko remarcó que “el Golf Croquet es un deporte inclusivo, que permite la participación sin importar la edad o las condiciones físicas, y eso lo convierte en una herramienta muy valiosa para fortalecer los vínculos comunitarios”.

La Secretaría de Deportes, que forma parte de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, acompaña estos espacios con el objetivo de fortalecer las políticas de integración y promoción del deporte en todas las etapas de la vida.

El Torneo Provincial de Golf Croquet en Seguí dejó como balance una jornada de convivencia y deporte, que refuerza el compromiso del Gobierno provincial en seguir abriendo caminos para la participación activa de las y los adultos mayores.