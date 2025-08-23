Identificaron a la víctima del fatal accidente ocurrido en el Acceso Norte de Paraná

Desde la Policía confirmaron a Elonce que se trata de un hombre de 29 años, con domicilio en la Villa 351 de la ciudad de Paraná. Todo apunta a una autodeterminación. Desde la Policía Departamental de Paraná, confirmaron a Elonce que la persona que perdió la vida fue identificada como Facundo Vargas, de 29 años, que tenía domicilio en la Villa 351.

Además, se indicó que un tatuaje que el joven tenía en el brazo con un nombre de mujer y las huellas levantadas por personal de Criminalistica, permitieron dar con sus datos filiatorios.

Hasta el momento y por los datos obtenidos, todo apunta a una autodeterminación.

Vale recordar que el siniestro tuvo lugar a pocos metros de calle Borges, en la zona del predio donde habitualmente se realizaba la Fiesta de Disfraces. Personal policial intervino de inmediato para ordenar la circulación, que quedó parcialmente interrumpida, mientras se llevaban adelante las pericias correspondientes. Elonce.com