𝑭𝒖𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂 𝒖𝒏 𝒅𝒊́𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒉𝒐𝒚, 𝒑𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝟏𝟗𝟎𝟔🔹️¡FELIZ ANIVERSARIO HASENKAMP!

Entre otras cosas, es conocida por ser el punto de inicio de la “Peregrinación de los Pueblos”, la más larga del país.

La localidad de Hasenkamp está ubicada en el departamento Paraná aproximadamente a 90 km de la ciudad capital. Hasenkamp es un vocablo de origen alemán que significa “Campo de liebre” Hasen: liebre; Kamp: campo.

Sus fundadores, que también le entregaron su nombre, fueron dos hermanos alemanes: Eduardo y Federico Hasenkamp.

El primero en llegar a Argentina fue Eduardo en 1866. En 1882, ya decidido a dedicarse a la ganadería, recorre distintos lugares de Entre Ríos y decide comprar en 1883 dos leguas de tierras en las lomadas entrerrianas, no inundables, propiedad del ex gobernador Febre.

