Abrirán los sobres para mejoras en la escuela Nº 71 de nuestra ciudad

La obra será llevada adelante por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. La institución, que cuenta con una matrícula de 342 estudiantes, afronta desde hace tiempo problemas de filtraciones, grietas y desprendimientos en distintos sectores del establecimiento. El proyecto comprende un presupuesto oficial de 21.304.381 pesos y un plazo de ejecución de 45 días corridos.

La obra contempla una intervención sobre 1.223 m2 del edificio, en sectores de aulas, comedor, cocina, biblioteca, sala de maestros, dirección, secretaría, sanitarios, galería y salón de usos múltiples.

En este marco, el ministro Darío Schneider destacó que «estas obras buscan dar respuesta a situaciones edilicias que impiden el normal funcionamiento de la escuela; y además garantizan seguridad y espacios funcionales para el trabajo de los docentes y mejores condiciones de aprendizaje para nuestros estudiantes».

En cuanto al proyecto, los trabajos incluyen la impermeabilización de cubiertas de techos, la reparación de grietas estructurales, el reemplazo de tabiques y cielorrasos dañados, la colocación de luminarias en espacios sin iluminación, además de la revisión y refacción de las instalaciones sanitaria y eléctrica. También se prevé la colocación de un nuevo termotanque eléctrico en la cocina y la adecuación de un depósito para ser utilizado como aula.