Las instancias regionales de los Juegos Culturales Entrerrianos tuvieron su jornada en Cerrito

En Cerrito se presentaron gurises de la Región 5 (Paraná, Victoria y Diamante). Las disciplinas fueron: canto solista conjunto musical, teatro unipersonal y grupal, pintura, dibujo, cuento, fotografía y danza pareja. Hubo representantes de Hasenkamp, Viale, San Benito, Crespo, Diamante, Seguí, Gobernador Etchevehere, General Ramírez, Cerrito, El Palenque, Villa Libertador San Martín y El Pingo.

Ya hubo instancias regionales en Alcaraz (Región 3), con representantes de esa localidad, Santa Elena, La Paz, San Gustavo, San José de Feliciano y Bovril; y San Jaime donde participaron gurises de la Región 4 (San Salvador, Concordia y Federación). Este sábado 23 continúa en Villa Elisa (Región 2); y el 30 de agosto en Rosario del Tala (Región 1).

Instancias locales

Desde fines de junio y durante todo julio se llevaron adelante las instancias locales en múltiples localidades del territorio provincial. Las jornadas se realizaron en articulación con las áreas municipales de cultura, bibliotecas populares, centros culturales y escuelas, permitiendo una amplia y diversa participación de adolescentes de entre 12 y 18 años.

Los Juegos Culturales Entrerrianos «Ulises Daniel Ferrero», impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año la temática es «Cuento, leyenda y voces del monte», una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano.