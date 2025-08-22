Nace en Gualeguay Juan Bautista Ambrosetti el 22 de Agosto de 1865 y se celebra el Día Nacional del Folklore

Don Juan Bautista Ambrosetti nació, en Gualeguay (Entre Ríos), el 22 de Agosto de 1865. Fue un Etnógrafo, Folklorólogo y naturalista, “que con casi 20 años se sumó a las expediciones científicas que realizaron investigaciones en el Chaco”.

Luego, “publicó sus experiencias bajo el seudónimo de Tomás Bathata”. Más tarde, se lo designó Director de la sección Zoología del Museo Provincial de Paraná (Entre Ríos), donde trabajó con el Señor Don Pedro Scalabrini, “Profesor de la clase de Geología”.

De las investigaciones arqueológicas de Ambrosetti, en la zona del noroeste argentino, sobresalió su descubrimiento, en 1908, del “Pucará de Tilcara”, en la Quebrada de Humahuaca, “que proporcionó rico material arqueológico y antropológico”. Estos nuevos hallazgos y sus observaciones “permitieron formarse una idea de cómo era la vida de sus habitantes antes de la llegada de los españoles”.

En otro orden, fue el iniciador del estudio, sobre bases científicas, del folklore argentino.

Finalmente, entre sus muchas obras sobresalen: “Arqueología Argentina, Supersticiones y Leyendas”, “Los monumentos megalíticos de Tafí del Valle” (1896), “La civilización calchaquí” y “Los cementerios prehistóricos del Alto Paraná”.

Ambrosetti falleció, en la ciudad de Buenos Aires, el 28 de Mayo de 1917 – De Archivo de Entre Ríos.

En tanto la fecha coincide con la realización en 1960 del Primer Congreso Internacional de Folclore presidido por el prestigioso folklorólogo salteño Augusto Raúl Cortazar.

Dicho encuentro, celebrado en Buenos Aires, reunió a expertos y representantes de 30 países, quienes instauraron la fecha como Día Nacional del Folclore, consolidando la importancia de esta disciplina.